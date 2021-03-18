С начала года подрядчикам Дорожного фонда Тверской области выдано 188 предписаний

За содержание региональных дорог отвечает восемь подрядных организаций. Фото: администрация Тверской области

Областное правительство сообщает, что в регионе ведется ежедневный мониторинг состояния региональных дорог. За контроль отвечает Дирекция территориального Дорожного фонда Тверской области. С начала 2021 года подрядным организациям выдано 188 предписаний об устранении недостатков.

В основном они касались расчистки автодорог от снега, обработки их песчано-соляной смесью. Все замечания устранены.

- Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности, - считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках госконтрактов за содержание региональных автодорог в Тверской области отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Они обслуживают дорожную сеть в 9128 км.