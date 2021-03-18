Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия18 марта 2021 11:28

В Тверской области произвели поддельной незамерзайки на девять миллионов рублей

И это только то, что нашли на складе
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий

В Тверской области произвели поддельной незамерзайки на девять миллионов рублей, а продали и того больше. Фото: СУ СК по Тверской области.

Калининский межрайонный отдел СУ СК по Тверской области расследует дело о производстве и продаже поддельной стеклоомывающей жидкости, по-простому незамерзайки. По версии следствия, фальсификат изготавливали в здании в деревне Челновка Лихославльского района.

Как выяснили правоохранительные органы, трое мужчин занимались производством незамерзайки с января по декабрь 2020 года. На этикетке продукта не было указано ни состава, ни данных о производителе. Правонарушители сами же ее продавали. Общая стоимость изъятого товара составила девять миллионов рублей.

Следователи, полицейские и росгвардейцы вместе провели обыски у фигурантов дела. Удалось найти документы, которые относятся к противозаконной деятельности. Допросили свидетелей.

Сейчас уточняют все детали преступления. Расследование продолжается.

Криминал