"Мы не продаем и не дарим медвежат": Екатерина Пажетнова из биоцентра в Тверской области рассказала, что их часто просят продать медвежонка

Карельские медвежата после реабилитации в Тверской области вернутся в родные леса Фото: instagram.com/obrcrussia

Очередной звонок с просьбой продать медвежонка поступил в Центр спасения медвежат-сирот Тверской области 17 марта. В этот день директор Центра Сергей Пажетнов и специалист по реабилитации медвежат Екатерина Пажетнова находились на пути в Карелию, где без матери остались трое подросших медвежат.

По словам Екатерины Пажетновой, это далеко не первый звонок с такими вопросами. Медвежат часто просят продать или хотя бы подарить.

- Мы спасаем медвежат исключительно для последующего возвращения их в естественную среду обитания, то есть в лес. Мы категорически против содержания диких животных в неволе, поэтому, пожалуйста, не обращайтесь к нам с подобными просьбами. Мы не продаем и не дарим животных. Надеемся на ваше понимание, - опубликовала Екатерина Пажетнова призыв в "Инстаграм".

А пока биологи в пути за медвежатами, Минприроды Карелии уже подготовило документы для перевозки косолапых в Тверскую область, где они будут проходить реабилитацию и готовиться к самостоятельной жизни в лесу.

Медвежьи дети пока находятся на попечении сотрудников местного зоопарка, чувствуют себя хорошо и постепенно привыкают к новому питанию.