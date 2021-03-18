97 свертков наркотиков нашли у 30-летней женщины в Твери

Женщина собиралась сбыть 97 свертков с наркотиком Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Заволжском районе задержана 30-летняя женщина. При досмотре у нее изъяли 97 свертков с "тяжелым" наркотиком.

В Твери женщина оказалась впервые. Она приехала из Москвы, чтобы спрятать вещество в тайники-"закладки".

Фигурантку задержали и завели уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ведётся следствие.