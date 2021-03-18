В Твери проходили командирские полеты на Ил-76

В Твери прошли учения на Ил-76 с участием руководящего состава. Фото: сайт Министерства обороны РФ.

Особенность полетов, которые называются командирскими, в том, что наиболее сложные элементы пилотажа выполняют члены руководящего состава. Затем они передадут свои знания и опыт молодому летному составу, в том числе выпускникам 2021 года. Полеты проходили в сложных условиях, при минимальных погодных значения, когда возможно летать.

Экипажи самолетов Ил-76 выполняли взлет, посадку, полеты на предельно малых высотах. Также имитировали десантирование с открыванием рампы и боковых дверей.