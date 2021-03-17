В Тверской области выявлено 113 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 17 марта, с начала пандемии выявлено 35 912 случаев заражения COVID-19 (+113 за сутки).

Выздоровели 33 685 человек (+126 за последние сутки).

Изолировано 1535 больных (-6).

Умерли 692 человека (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11481 заболевших (+40 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2503 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1989 (+2);

Ржев – 1969 (+1);

Торжок – 1541 (+1);

Калининский район – 1497 (+7);

Кимры – 1458 (+6).

Прививку от коронавируса сделали 61 829 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 276 человек.

За весь период в регионе проведено 616 954 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 619.