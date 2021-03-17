В Торжке Тверской области школьников на автобусах перевозили с нарушениями

В Торжке школьников перевозили с нарушениями Фото: архив "КП"

В ходе проверки Торжокской межрайонной прокуратурой установлено, что Мирновская средняя школа и Славнинская средняя школа не соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения при перевозке детей.

Учреждения не уведомляют подразделение Госавтоинспекции об организованной перевозке групп детей автобусами, не проводят сезонные инструктажи для водителей транспортных средств.

В Славнинской СОШ просрочена карта предприятия, которая обеспечивает выгрузку данных из системы Глонасс, хранящихся в тахографе.

Прокуратурой в адрес директоров школ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.