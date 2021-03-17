Две женщины ударили девушку без маски в маршрутке по пути в Тверскую область

Женщины пытались силой заставить девушку надеть маску в маршрутке Фото: vk.com/kimry_inform

Конфликт в общественном транспорте произошел утром, 17 марта. О нем рассказала одна из его непосредственных участниц в сообществе "Кимры inform" в соцсети.

Девушка после работы села в маршрутку, которая ехала из Дубны в Кимры. Вместо маски на лице у нее был шарф. Отсутствие средства защиты органов дыхания возмутило других пассажиров. Две женщины, по описанию лет 55-60, несколько раз сделали девушке замечание, которые она проигнорировала, и стали жаловаться водителю и предлагать купить маску у него.

- Я не болею и не заразная. Сопли у меня действительно были, это для меня нормально, что из холодного я зашла в тёплое помещение и они у меня появились. Никто ни разу мне ничего не говорил на счёт этого, - пишет анонимная антимасочница. - Перебор был уже когда одна из этих женщин повернулась ко мне и стала выдирать наушники из ушей и орать надеть маску, после сотого повторения, что у меня ее нет, она меня ударила по лицу.

Развивать конфликт пассажирка не стала, пересела на другое место и все же надела маску.

- Передаю привет этим женщинам, у меня уже пол дня болит нос и голова из-за вашего удара, - написала пострадавшая в конце поста и прикрепила фотографии обидчиц со спины.

А тем временем в сообществе ситуацию активно обсуждают. Одни указывают на обязанность девушки надеть маску, которую она не выполнила, другие уверяют, что шарф является средством защиты, не хуже маски. А вот рукоприкладство не оправдал никто.