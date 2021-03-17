Тверская область заняла 15 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Наш регион оказался в топ-20 субъектов РФ с наименьшими показателями по безработице по итогам ноября 2020 года – января 2021 года. Фото: Александр ЖМУЛИН

Наш регион оказался в топ-20 субъектов РФ с наименьшими показателями по безработице по итогам ноября 2020 года – января 2021 года. Областное правительство сообщило, что исследование основано на данных Росстата и опубликовано на сайте РИА Рейтинг.

В рейтинге указано, что уровень безработицы в Тверской области за указанный период составил 4,5% по методологии Международной организации труда. Для сравнения - средний показатель по России равен 5,9%.

Областное правительство также сообщает, что за 2020 год при поддержке службы занятости в регионе трудоустроено свыше 20900 жителей.

- В период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья, - ранее отмечал губернатор Игорь Руденя,

Всего за последние пять лет в Верхневолжье создано 7400 новых рабочих мест.