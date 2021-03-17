УК в Твери штрафуют за несвоеременную уборку наледи и снега

УК штрафуют за несвоевременную уборку наледи и снега Фото: Виктория ЖУКОВА

Прокуратурой Центрального района города Твери проведена проверка деятельности управляющих организаций.

Установлено, что УК не организовали своевременную уборку наледи с крыш и вывоз снега.

По результатам проверки восьми организациям внесены представления об устранении нарушений, руководителям 13 управляющих компаний объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, необходимые работы по уборке проведены.

В отношении должностных лиц возбуждено три дела об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административным штрафам.

Проверки продолжаются.