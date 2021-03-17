Мужчина ушел со стройки и пропал в Тверской области

Мужчина пропал 8 марта Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области ищут 27-летнего Алексея Витальевича Кружинова. 8 марта молодой мужчина ушел со стройки в деревне Неготино Бурашевского сельского поселения и пропал.

Пропавший ростом 190 см, худощавого телосложения, волосы русые стрижены коротко. Одет в длинный темно-зеленый пуховик, спортивную кофту с надписью на груди, черные джинсы, черные кроссовки, черную шапку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(952)091-79-75, 8(910)646-34-34 или 102.

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