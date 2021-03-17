Виктор Джокер нарисует на домах Твери портреты Достоевского, Никулина и Александра Невского

Виктор Лебедев (Джокер) и эскиз портрета Достоевского, который он планирует нарисовать. Фото: www.instagram.com/vityajok/

Тверской граффити-художник Виктор Лебедев (известный как Витя Джок или Джокер) планирует нарисовать на стенах домов областной столицы ещё несколько портретов известных людей.

-В этом году я собираюсь продолжить развивать свой проект о сохранении живой памяти о человеке, - пишет Виктор на своей страничке в инстаграм. - Очень хочется отметить 200-летний юбилей со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, столетний юбилей Юрия Никулина, 800-летие Александра Невского!

Эскиз портрета Достоевского художник уже представил на суд публике. Дело за тем, чтобы найти место для нового граффити и средства для закупки краски и всего остального, что понадобится для работы.

Напомним, городские стены Виктор расписывает уже много лет. Но известным, если не знаменитым, его сделала одна из работ - портрет Солженицына на пятиэтажке у сквера памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. По поводу этого портрета разразился настоящий скандал. Граффити закрасили, но вскоре Виктор получил разрешение нарисовать его на новом месте.

Авторству Виктора Лебедева также принадлежит портреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя, рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), полководца Александра Суворова, знаменитых тверских балетмейстеров Татьяны Устиновой и Евгения Комарова. Художник пишет не только портреты, но и создаёт различные тематические зарисовки, оформляет стены учебных учреждений.

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