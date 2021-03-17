На каждую отдельно живущую семью в Тверской области приходится в среднем по 2,11 телевизора

На 100 домохозяйство региона приходится 211 телевизоров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работники Тверьстата провели опрос и узнали, какой техникой владеют домохозяйства Тверской области. В лидерах оказались телевизоры и смартфоны.

Домохозяйство - это семья, живущая под одной крышей и ведущая совместное хозяйство. Домохозяйством может считаться и один человек, если он живёт обособленно и имеет личный бюджет.

Итак, по данным 2020 года на 100 домохозяйство региона приходилось 211 телевизоров. А значит, на одну условную семью - по 2,11 телевизора.

Чуть меньше у нас современных дорогих смартфонов: 168 на каждые 100 домохозяйств (или 1,19 на семью). А вот сотовых телефонов попроще уже существенно меньше: по 0,72 на семью.

Стиральные машины имеются, в среднем, в каждом доме. Совсем изредка - даже не по одной (103 машины на 100 домохозяйств). А вот посудомоечных машин пока совсем мало: всего 8 на 100 домохозяйств.

Другие интересные цифры смотрите в инфографике от Тверьстата:

Графика: Тверьстат

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