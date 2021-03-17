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Происшествия17 марта 2021 16:45

В Твери женщина оставила велосипед без присмотра, а его украли

Пропажу нашла полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Велосипед вернули владелице

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по Тверской области о краже велосипеда сообщила 25-летняя девушка. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские установили, что велосипед стоял в сушилке многоквартирного дома и не был защищён специальным тросом.

Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного имущества и вычислили подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый неработающий местный житель. Похищенное транспортное средство изъято у подозреваемого и возвращено хозяйке.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.

Криминал