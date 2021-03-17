Криминальный квинтет из Твери пытался обокрасть фермера в Рамешках

Общая масса похищенного составила 230 кг Фото: УМВД России по Тверской области

В Рамешковское отделение полиции обратился местный и житель и рассказал, что с территории фермерского хозяйства пытаются вывезти имущество.

Полицейские поймали злоумышленников на месте преступления. Криминальный квинтет из Твери на двух автомобилях грузил запчасти для сельскохозтехники. Общая масса похищенного составила 230 кг.

Пятеро злоумышленников в возрасте от 18 до 25 лет задержаны и доставлены в отделение полиции. Фигуранты сознались в содеянном. Запчасти они хотели сдать на металлолом.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным престплениям на территории Тверской области. Расследование продолжается.

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