Обиженный муж сообщил в соцсети, что его жена работает "женщиной по вызову" в Тверской области

За "клевету" на мужчину завели уголовное дело Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В полицию заявила 35-летняя жительница Удомельского городского округа. Женщина сообщила, что в одной из социальных сетей размещен пост с видео интимного характера с ее участием и объявлением об оказании услуг интимного характера «по вызову». О существовании страницы ей сообщили знакомые.

Сотрудники полиции выяснили, что фейк создал 33-летний муж женщины. Мужчина рассказал, что жена угрожала ему разводом, он обиделся и решил таким образом отомстить.

По статье "Клевета" на мужчину завели уголовное дело. Он может отправиться в тюрьму на два года.