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Общество17 марта 2021 15:48

Обиженный муж сообщил в соцсети, что его жена работает "женщиной по вызову" в Тверской области

За клевету на него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За "клевету" на мужчину завели уголовное дело

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В полицию заявила 35-летняя жительница Удомельского городского округа. Женщина сообщила, что в одной из социальных сетей размещен пост с видео интимного характера с ее участием и объявлением об оказании услуг интимного характера «по вызову». О существовании страницы ей сообщили знакомые.

Сотрудники полиции выяснили, что фейк создал 33-летний муж женщины. Мужчина рассказал, что жена угрожала ему разводом, он обиделся и решил таким образом отомстить.

По статье "Клевета" на мужчину завели уголовное дело. Он может отправиться в тюрьму на два года.