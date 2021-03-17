Жителей Тверской области предупреждают об опасности выхода на лёд

Выход на лед опасен Фото: администрация Твери

На водоемах Тверской области с наступлением потепления началось активное таяние льда. В Твери и Кимрском районе на Волге в некоторых местах лед совсем растаял, а в Конаковском районе местами его толщина составляет около 30 см. Таковы данные по фактической толщине льда ГУ МЧС России по Тверской области на 17 марта.

Относительно толстый лед на реках Рыбинского водохранилища в Весьегонском муниципальном округе - 15-55 см, на озерах Кафтино, Глубочиха и Бологое в Бологовском районе - 20-40 см, толщина льда на озере Селигер в Осташковском городском округе - 20-25 см, около 30 см лед на озерах Торопецкого и Пеновского районов.

Однако, несмотря на показатели толщины льда, выход на него опасен.

Синоптики сообщают, что на водных объектах Верхневолжья ледяной покров стремительно тает, образуются полыньи и промоины.

По данным Тверского гидрометцентра, в ближайшие дни днем регион ожидают "плюсовые" температуры +1...+2 градуса. Ночью до -10 градусов.

Будьте внимательны и осторожны! Не выходите на лед и не оставляйте детей без присмотра.