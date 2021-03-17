Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Удомли

Вертолет санавиации вылетал в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 марта вертолет санавиации МЧС России вылетал в Удомельский городской округ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу Твери.

В 10:03 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Центральную медико-санитарную часть №141.

В 12:10 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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