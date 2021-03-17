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Общество17 марта 2021 13:52

В Тверской области прокуратура защитила права работника охранного предприятия

При увольнении ему не дали расчет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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После увольнение с сотружником не был произведен расчет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кашинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя. Заявитель работал в частном охранном предприятии и был уволен с должности охранника по собственному желанию, но при увольнении не получил полный расчет. Организация задолжала мужчине 17 492 рублей.

В отношении юрлица и гендиректора ЧОП возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, виновные оштрафованы на общую сумму 40 тыс. рублей.

Директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. С заявителем произведен расчет, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.