В Тверской области прокуратура защитила права работника охранного предприятия

После увольнение с сотружником не был произведен расчет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кашинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя. Заявитель работал в частном охранном предприятии и был уволен с должности охранника по собственному желанию, но при увольнении не получил полный расчет. Организация задолжала мужчине 17 492 рублей.

В отношении юрлица и гендиректора ЧОП возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, виновные оштрафованы на общую сумму 40 тыс. рублей.

Директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. С заявителем произведен расчет, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.