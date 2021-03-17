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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 12:51

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 61 829 человек

За сутки вакцинировано 1279 граждан
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 61 829 человек – это 92,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 16 марта вакцинировались 1276 человек. В федеральный регистр внесена информация о 57 279 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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Коронавирус в Тверской области