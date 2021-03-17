Следователи расследуют убийство новорожденного ребенка в Твери

Женщина может быть осведомлена о произошедших событиях Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

Преступление было совершено в ноябре 2020 года. Труп малыша мужского пола был обнаружен в Волге, в метре от берега. Установлено, что его смерть наступила в результате утопления.

До настоящего времени преступление остается нераскрытым. Сформирована следственно-оперативная группа, осуществляется комплекс необходимых мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следствием получена видеозапись с жилого дома, расположенного рядом с местом трагедии. На видеозаписи имеется женщина, которая предположительно может быть осведомлена о произошедших событиях, - сообщает пресс-службе регионального СКР.

Следователи просят общественность помочь установить личность женщины. Если владеете другой значимой для следствия информацией, звоните по телефонам: 8-919-054-60-01 или 02, либо обращайтесь в Заволжский межрайонный следственный отдел на ул. Горького, д. 33.