Двое мужчин не смогли занять денег и обокрали знакомого в Тверской области

Похищенные вещи вернули владелице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже бытовой техники и другого имущества обратилась 32-летняя местная жительница.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители 1984 и 1999 годов рождения.

Мужчины вместе выпиваои, а когда у них закончились деньги, они направились искать знакомых, у которых можно было бы взять в долг. Так, подозреваемые оказались у квартиры потерпевшей, сожителя которой они знали.

Через незапертое окно они проникли внутрь и похитили стиральную машину, микроволновую печь, две ТВ-приставки, а также три мобильных телефона.

В полиции мужчины сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан. Похищенная техника возвращена владелице.