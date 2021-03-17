В ДТП на улице Дарвина в Твери пострадали девочки-подростки

В аварии пострадали подростки Фото: Степан КАМЕНЕВ

Авария произошла вечером, 16 марта, около дома №1 по улице Дарвина в Твери.

На участке столкнулись "HYUNDAI SOLARIS" под управлением 23-летнего водителя и "FORD FOCUS" под управлением 58-летнего водителя. В аварии пострадали пассажиры автомобиля "HYUNDAI SOLARIS" - 13-летняя и 15-летняя девочки.

- На момент ДТП несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

По факту ДТП назначено проведение административного расследования.