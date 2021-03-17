В Твери будут судить мужчину, который дважды пытался дать взятку

В Твери будут судить обвиняемого в коррупции, пытавшегося дважды дать взятку. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери передали в суд дело в отношении 31-летнего мужчины, которого обвиняют в коррупции. Следствие вели сотрудники Московского межрайонного отдела Твери СУ СК по Тверской области. Для начала судебного процесса собрали достаточно показаний.

Следователи установили, что в 2020 году между двумя организациями из Брянска и Тверским фондом социального страхования заключили госконтракт на поставку корсетов и бандажей для инвалидов, а также поставку ортопедической обуви. Цена вопроса составила 3,5 миллиона рублей.

Но поставленная продукция не соответствовала требованиям госконтрактов. Это установили эксперты Фонда соцстраха. Поэтому оплату по контрактам не выполнили.

В августе 2020 года обвиняемый из Брянска пытался дать взятку сотруднику тверского Фонда социального страхования. Но тверичанин от 30 тысяч рублей отказался и сообщил в полицию.

В октябре 2020 года правонарушитель из другого региона вновь попытался дать 30 тысяч рублей сотруднику Фонда социального страхования Твери. Но в этот момент взяткодателя задержали сотрудники силового ведомства.

И вот расследование завершено. Теперь судьбу обвиняемого в коррупционных махинациях будет решать суд.