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Общество17 марта 2021 8:18

Специалисты назвали, в каких районах Тверской области возможны потопы в половодье

Под угрозой две территории
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области из-за половодья может затопить две территории.

Фото: Владимир ЗЕНКОВ

На сайте Росгидромета появился прогноз, как может пройти весеннее половодье на реках и водохранилищах России во втором квартале года. В докладе, размещенном на интернет-ресурсе ведомства, указано, что подтопления территорий возможно при обильных осадках. И в период максимумов половодья.

В Тверской области с большой вероятностью при интенсивном половодье могут пострадать две территории. Участок земли от деревни Фабрика до поселка Максатиха на реке Молога и участок в городе Белый на реке Обша. Там, согласно данным федерального Гидромета, могут быть затоплены подвалы домов, огороды и прибрежные улицы.