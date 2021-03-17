В Твери автомобиль около торгового центра снес столб: пострадавших нет

В Твери иномарка вылетела на тротуар и снесла фонарный столб. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская обл.

16 марта около 21:00 в Твери на улице Кольцевая напротив ТЦ Ford Kuga вылетел на тротуар и врезался в фонарный столб, из-за чего тот упал. На место прибыли «скорая» и спасатели. Информация появилась в сообществе в соцсетях «Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская область».

В областном ГИБДД уточнили, что пострадавших нет.

Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.