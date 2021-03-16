Пьяный водитель на "Дэу" врезался в машину "скорой помощи" под Тверью

Водитель на иномарке столкнулся на встречке со "скорой" Фото: vk.com/vasilmih

ДТП с автомобилем "скорой помощи" произошло вечером 16 марта на автодороге между Жорновкой и Долматово в Калининском районе Тверской области.

О происшествии сообщили очевидцы в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети.

Водитель на автомобиле "Дэу Матиз" выехал на встречную полосу и врезался в машину "скорой помощи".

Проезжающие мимо водители обратили внимание, что виновник аварии может быть пьян - мужчина вышел из машины сильно качаясь и несколько раз упал.

- Хорошо, что скорая была без пациента. Мимо проезжали - видела данного индивидуума, в неадеквате полном, - пишут комментарии подписчики сообщества.

Информация о ДТП уточняется.