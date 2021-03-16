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Общество16 марта 2021 21:03

Пропавший мальчик вернулся домой в Твери

Выясняются обстоятельства его исчезновения
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пропавший мальчик вернулся домой

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери вернулся домой пропавший 15 марта 13-летний мальчик. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний ушел утром в школу, но до школы не дошел и не вернулся домой. Д этого он неоднократно уходил из дома.

Вечером, 16 марта, местонахождение школьника установили. Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В ближайшее время ребенка опросит следователь СК с целью установления всех обстоятельств его исчезновения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.