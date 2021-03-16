Участница Великой Отечественной войны Мария Ловягина отмечает вековой юбилей в Твери

Марии Ловягиной исполнилось 100 лет Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 марта 100-летний юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Мария Павловна Ловягина. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, наполняет нас чувством гордости за родную страну, - отмечено в поздравлении от главы региона.

Мария Павловна родилась в деревне Ильино в Рамешковском районе. Во время войны служила на первом Прибалтийском фронте. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией 1941-1945 годов", медалью Жукова, имеет юбилейные медали и другие награды.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Марии Павловне крепкого здоровья.