В Ботаническом саду Твери первыми в этом году показали свои бутоны крокусы

Бутоны уже начали окрашиваться. Фото: vk.com/hortus

В Ботаническом саду Тверского госуниверситета совсем скоро распустятся первые цветы: крокусы, гиацинты и нарциссы робко показывают свои бутоны.

Хотя "робко" - это не про всех. "Если на гиацинтах и нарциссах бутоны только начинают формироваться, то у крокусов они уже окрашиваются!" - восторженно сообщают работники сада на его страничке в соцсети.

Так что самыми первыми цветами весны-2021 в Твери станут именно крокусы.

Кстати, работники Ботанического сада ежегодно ведут фенологические наблюдения (наблюдения за сезонными изменениями в природе) и фиксируют, какие цветы зацветают самыми первыми.