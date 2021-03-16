В Тверской области в уничтоженном вандалами «Саду Памяти» посадят новые деревья

Неизвестные люди уничтожили более 60 молодых сосен, высаженных в парке к 75-летию Победы. Злоумышленников ищет полиция. Фото: vk.com/podslyshano_zvd (скрин видео)

«Сад Памяти» в поселке Новозавидовский Конаковского района будет возрожден. Местные жители договорились с руководством городского поселения этой весной снова посадить сосны в центральном парке (его еще называют парк 50-летия Победы) в рамках международной акции «Сад Памяти».

Напомним, что в марте неизвестные вредители уничтожили саженцы молодых сосен, высаженных в парке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данному инциденту ведет проверку прокуратура. Также злоумышленников ищет полиция.

- Нам очень жаль, что на свете есть те, кому помешали деревья в парке, кто своим неумным поступком надругался над исторической памятью, над нашими уважаемыми ветеранами. Надеюсь, правоохранительные органы найдут вандалов и накажут их, как положено. А мы посадим новые деревья. Пусть они станут символом добра, мира и нашего уважения к поколению победителей, - прокомментировала СМИ член инициативной группы жителей поселка Любовь Гущина.

Международная акция «Сад Памяти» стартовала весной 2020 года. Только в ЦФО в рамках акции высадили более 10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев - в Тверской области.