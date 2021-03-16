В центрах амбулаторной помощи Тверской области приняли 14559 пациентов

Работу ЦАПов обсудили в областном правительстве на заседании оперштаба. Фото: ПТО

В регионе в марте в центрах амбулаторной помощи приняли 2956 граждан с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19, а с начала года туда обратилось уже 14559 пациентов. 16 марта вопрос функционирования этих центров был рассмотрен на заседании областного оперштаба во главе с губернатором Игорем Руденей.

Как сообщает правительство региона, в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Среди лидеров по числу принятых пациентов за прошедшие две недели – центры на базе горбольницы №5 областного клинического лечебно-реабилитационного центра и поликлиники Конаковской ЦРБ.

В регионе ЦАПы работают также на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиологического диспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Калининской, Кашинской ЦРБ.

В центры можно обращаться при первых признаках ОРВИ, подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19. Пациентов осматривают и назначают лечение. По показаниям проводится компьютерная томография. В случае подтверждения коронавируса в ЦАПах должны выдавать бесплатные лекарства.