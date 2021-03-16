Вертолет санавиации Тверской области срочно вылетал в Вышний Волочек

Вертолет санавиации вылетал за пациентом в Вышний Волочек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

16 марта привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Вышневолоцкого городского округа.

В 10:50 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Вышневолоцкую ЦРБ для транспортировки больного.

В 13:01 пациент был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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