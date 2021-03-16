Центр выплат "Тверская семья": с каждым случаем невыплат детских пособий разбираемся индивидуально

Пособия по уходу за маленькими детьми уже переведены получателям. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Центр выплат "Тверская семья" (госучреждение, подконтрольное региональному Минсемьи) прокомментировал ситуацию с социальными пособиями семьям с детьми. Напомним, родители в сети и по горячей линии центра часто задают вопросы о задержке выплат.

"Центр выплат "Тверская семья" в настоящее время осуществляет выплаты по 16 мерам поддержки семей с детьми, большинство из которых были переданы в учреждение в январе 2021 года. В связи с техническими сложностями начисление некоторых пособий в этот период происходило "в ручном режиме"", - сообщили работники центра.

Сейчас идёт отладка системы и графика выплат соцпособий. Каждый сбой специалисты устраняют в индивидуальном порядке. Формируется график выплат и обновляются базы получателей.

Быстро некоторые вопросы решить пока не удаётся. Так, выплаты на детей от 3 до 7 лет в регионе получают более 25 тысяч семей. И на рассмотрении сейчас находятся несколько сотен новых заявлений. С ними работают в порядке очерёдности из поступления.

Также сообщается, что на настоящий момент (по состоянию на 16 марта) уже переведены получателям следующие пособия: единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие на детей до полутора лет, ежемесячное пособие на ребёнка многодетным, государственное пособие на ребёнка для семей с низким доходом, ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребёнка и последующих детей до трёх лет.

До пятницы 19 марта также обещают начислить ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. И остальные выплаты переведут получателям до конца месяца (это ежемесячная выплата на детей 3-7 лет, выплаты из маткапитала, выплаты беременным - на проезд в ЦРБ из сельской местности и на обеспечение полноценным питанием малоимущих).

Многоканальный телефон для справок: 8 800-201-22-62.

Адрес центра выплат "Тверская семья": 170028 г. Тверь, наб. реки Лазури, д.20, каб.110 (день приёма - среда с 10:00 до 15:00).