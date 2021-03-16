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Общество16 марта 2021 16:19

Госавтоинспекция Тверской области за выходные остановила 52 пьяных водителей

В ведомстве подвели итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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52 пьяных водителя не прошли "Контроль трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости". Рейд проходил в Тверской области с 12 по 14 марта. За время мероприятия инспекторами ГИБДД остановлено 52 водителя с признаками опьянения. 11 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.