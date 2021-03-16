Ветеран труда из Тверской области Валентина Смирнова удостоена госнаграды Фото: Василий ХОДАРЕВ

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоена член Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Смирнова. С наградой жительницу Бежецка поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Уверен, что Ваши энергия и неравнодушие, стремление созидательно участвовать в укреплении Отечества будут и впредь способствовать успешной реализации социальных и патриотических проектов, работе с нашей молодежью, – отметил глава региона.

Валентина Смирнова окончила Валдайское педучилище, работала учителем начальных классов. С 2001 года является членом Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Занимается вопросами нравственно-патриотического воспитания молодежи, а также поддержкой пожилых людей.