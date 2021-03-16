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Происшествия16 марта 2021 14:10

В Тверской области 19-летний парень украл со столба трансформатор

Фигуранта вычислили по следам технической жидкости
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Часть похищенного фигурант успел реализовать Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился работник электросетевой компании и рассказал, что при обслуживании линии электропередач заметил отсутствие трансформатора стоимостью 95 000 рублей.

Опергруппа осмотрела место происшествия. Было установлено, что при снятии трансформатора со столба неизвестный оставил следы технической жидкости. Такие же следы были обнаружены при осмотре территории рядом с одним из гаражей. Там и была спрятана часть похищенного.

Злоумышленником оказался 19-летний житель Конаковского района. Молодой человек сообщил, что часть конструкции продал за 4000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал