В Твери фронтовику Виктору Боброву исполнилось 100 лет

Виктор Павлович воевал в составе разведгруппы, имеет боевые награды. Фото: ПТО

16 марта ветеран Великой Отечественной войны, житель Твери Виктор Павлович Бобров отмечает 100-летний юбилей. Губернатор Игорь Руденя позвонил фронтовику и поздравил его.

- Виктор Павлович, сердечно поздравляю вас со 100-летним юбилеем. Желаю Вам здоровья, радости. Вы у нас настоящий герой Великой Отечественной войны, легенда фронтовой разведки, участвовали в войсковых операциях на тверской земле. Мы не просто Вами дорожим, Вы - наше достояние, - обратился к ветерану Игорь Руденя.

Виктор Бобров родился в Ульяновской области. До войны работал на строительстве Куйбышевского гидроузла. Затем переехал в Калинин (Тверь), был начальником спецчасти городского аэроклубе.

Во время войны был зачислен в специальную разведывательную группу, стал помощником командира стрелкового взвода полковой разведки. Награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны Виктор Павлович трудился в особом строительно-монтажном управлении, в Главном управлении рыбной промышленности, был заведующим производством рыбокоптильного завода, старшим товароведом в Главрыбсбыте и главным товароведом Калининского областного треста рыбной промышленности.

Является членом Совета ветеранов Центрального района Твери. Есть у Виктора Павловича интересное хобби, граничащее с искусством - он мастерит макеты памятников архитектуры, культуры и истории.