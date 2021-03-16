В Твери разыскивают пропавшего мальчика Матвея Петелина

До школы мальчик не дошел и домой не вернулся Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски 13-летнего мальчика. Утром 15 марта Матвей Петелин ушел в школу и пропал. До школы, как стало известно, ребенок так и не дошел и домой не явился.

По факту исчезновения несовершеннолетнего Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователи осмотрели место жительства ребенка, каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружили. Опрошены родственники. Установлено, что мальчик и раньше уходил из дома. Пропавшего ищут следователи, полиция и волонтеры. Всех, кому известно о местонахождении Матвея Петелина, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.