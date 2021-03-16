Две женщины и мужчина погибли во время пожара в деревне Брусово Тверской области

Во время пожара погибли две женщины и мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области проводят проверку по факту гибели трех человек во время пожара в деревне Брусово Удомельского городского округа.

Деревянный жилой дом загорелся в ночь на 16 марта. На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №14, оперативная группа Удомельского ПСГ, добровольные пожарные команды "Брусово" и "Молдино".

В ходе тушения строения были обнаружены тела двух женщин и мужчины. На место прибыли следователи и полиция.

- Сотрудники СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей населённого пункта. Устанавливаются личности погибших, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Точные причины пожара и смерти людей будут названы по результатам пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.