В Тверской области мошенница обманула Центр занятости

Женщина обманула центр занятости, притворяясь безработной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстала 38-летняя жительница поселка Томилино Московской области. Женщину осудили за мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Установлено, что подсудимая с целью получения пособия по безработице через Госуслуги зарегистрировалась в качестве безработной в Центре занятости населения Максатихинского района Тверской области. Обманщице платили пособие, пока не не выяснилось, что женщина является гендиректором одного из акционерных обществ.

Мошенница незаконно получила от государства 18 578, 38 рублей.

Приговором суда подсудимая оштрафована на 16 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.