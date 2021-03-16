Молодая девушка пострадала в ДТП в центре Твери

В ДТП пострадала пассажирка "Ниссана" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 16 марта, на пересечении Тверского проспекта и улицы Новоторжской в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись "Ниссан Микра" и "Шевроле Нива".

В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля "Ниссан". Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

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