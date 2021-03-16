Фальсификат сливочного масла нашли в одной из больниц Твери

Сливочное масло оказалось фальсификатом
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Содержание немолочных жиров выявлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в сливочном масле "Традиционное 82,5%", произведенном в Республике Татарстан.
Продукт предназначался для питания пациентов одной из больниц Твери. Пробы были взяты специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.