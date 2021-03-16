Фальсификат сливочного масла нашли в одной из больниц Твери

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Содержание немолочных жиров выявлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в сливочном масле "Традиционное 82,5%", произведенном в Республике Татарстан.

Продукт предназначался для питания пациентов одной из больниц Твери. Пробы были взяты специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.