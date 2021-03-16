В Тверской области ищут 82-летнюю пенсионерку, пропавшую накануне Международного женского дня

В Тверской области с 7 марта ищут 82-летнюю пенсионерку. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

В официальной группе тверского поискового отряда «Сова» разместили информацию, что Валентина Ульянова 1939 года рождения 7 марта ушла из дома на улице Свободная в Селижарово, и до сих пор нет информации – где она.

В ориентировке указаны такие приметы пенсионерки: рост 1,6 метров, полное телосложение, короткие седые волосы.

На ней были надеты бушлат, спортивные штаны, скиды и платок.

Особо подчеркивают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится Валентина Сергеевна, просят звонить по телефонам: +7-915-722-55-66, +7-910-646-34-34 или 112.