В Тверской области сгорел жилой дом, есть пострадавшие

Огонь спасатели тушили несколько часов Фото: Мария ОСИПОВА

ЧП произошло в ночь на 16 марта в поселке Брусово Удомельского городского округа. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 1:28.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №14, оперативная группа Удомельского ПСГ, добровольные пожарные команды "Брусово" и "Молдино".

- В результате пожара в частном деревянном доме огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 48 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Полная ликвидация возгорания объявлена в 6:40 утра. Погибли три человека. Информация о них уточняется.