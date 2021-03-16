Снаряд времен войны нашли и обезвредили под Ржевом в Тверской области

На месте будущей станции нашли артиллерийский снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

15 марта группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области, на мест строящейся станции "Мемориал" под Ржевом был обнаружен и обезврежен 45 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Напомним, новая железнодорожная станция будет располагаться между остановками "Ржев-Балтийский" и "Муравьево", недалеко от деревни Хорошево. От станции "Ржевский мемориал" до самого Ржевского мемориала Советскому солдату будет всего 2,5 километра. Это кратчайший путь от железной дороги до музейного комплекса.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

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