В результате ДТП водитель "Лады" сбил пешехода и дорожный знак в Тверской области

В ДТП пешеход получил травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 15 марта, в районе дома №1/4 на улице Советской в Ржеве.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 43-летний водитель автомобиля "SsangYong Kyron", при повороте направо на нерегулируемом перекрестке, не занял крайнее правое положение, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Лада Калина" под управлением 27-летнего водителя.

В результате столкновения водитель "Лады" наехал на 62-летнюю женщину-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил дорожный знак.

Пешеход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.