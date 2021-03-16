Где в Тверской области будут отключать электричество 16 марта

В Тверской области 16 марта планово отключают электричество в Твери, Торжке и Лихославле. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

По данным МУП «Тверьгорэлектро», в этих населенных пунктах в течение дня будут плановые отключения электроэнергии.

Тверь

Центральный район

09:30-16:00 – улица Жигарева, дома №№ 31 и 37, улица Желябова, дома №№ 39 и 58, площадь Славы дома №№ 1 и 3, улица Салтыкова-Щедрина, дом16 (музей), улица Володарского, дома №№ 4 и 6.

Заволжский район

09:00-15:00 – проезд Тельмана, дома №№ 50/15-88, дома №№ 57-67, дома №№ 71 и 73, улица Льва Толстого, дома №№ 2, 3, 4, 5, 10, улица Прошина, дома №№ 40, 46, 54, 58, 62, улица Короленко, дома №№ 8, 10, 14, 16/68, 11, 15/63, 17, проезд Куйбышева 1, дома №№ 5-15/75, дома дома №№ 4-12/73.

09:00-16:00 – переулок Перекопский, дома №№ 9-15, улица Танкистов, дома №№ 3 «б»-13 «а», дома №№ 4/1-14, переулок Металлистов, дом №7, дома №№ 3-11, проезд Танкистов 1, дома №№ 1-5, дома №№ 2-8, проезд Танкистов 2, дома №№ 1-7, дома №№ 2-8, проезд Танкистов 3, дома №№ 1-7, дома №№ 2-8.

Пролетарский район

14:00-16:00 – улица Борихино поле, дом № 5.

Торжок

13:30-16:00 – улица Володарского, дом № 61, магазин «Хуторок», магазин «Стройдом», котельная на улице Осташковская – дома №№ 31, 50, улица Володарского дом № 78, улица Осташковская дом № 37, Ввод № 1.

Лихославль

09:00-16:00 – улица Вагжанова и улица Железнодорожная.