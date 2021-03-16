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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 7:44

В Твери расклеивают листовки с фейками о вакцинации от COVID-19

В них народ пугают смертью и бесплодием
Степан КАМЕНЕВ
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Прививка, как считают специалисты, единственный способ защитить свое здоровье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В группе в социальных сетях «Информация о коронавирусе. Тверская область» появилась информация, что в Твери неизвестные расклеивают листовки с дезинформацией о коронавирусе. В посланиях говорится о том, что вакцинация может быть опасной и нести смерть и бесплодие. В областном Минздраве уже указали на то, что это неправда.

В частности в Министерстве здравоохранения Тверской области заявили, что прививки от коронавируса не несет угрозы жизни человека.

– На сегодняшний день прививка – единственно возможный способ защитить свое здоровье от возможных тяжелых последствий этой болезни, – сказано также в комментарии от областного Минздрава.

Тех, кто увидел такие листовки, просят сообщать в полицию. Напоминают также об ответственности за распространение недостоверной информации.

В Твери неизвестные расклеивают фейковые листовки про прививки от коронавируса. Фото: группа в ВК/Информация о коронавирусе. Тверская область.

Коронавирус в Тверской области