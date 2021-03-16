В Твери расклеивают листовки с фейками о вакцинации от COVID-19

Прививка, как считают специалисты, единственный способ защитить свое здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В группе в социальных сетях «Информация о коронавирусе. Тверская область» появилась информация, что в Твери неизвестные расклеивают листовки с дезинформацией о коронавирусе. В посланиях говорится о том, что вакцинация может быть опасной и нести смерть и бесплодие. В областном Минздраве уже указали на то, что это неправда.

В частности в Министерстве здравоохранения Тверской области заявили, что прививки от коронавируса не несет угрозы жизни человека.

– На сегодняшний день прививка – единственно возможный способ защитить свое здоровье от возможных тяжелых последствий этой болезни, – сказано также в комментарии от областного Минздрава.

Тех, кто увидел такие листовки, просят сообщать в полицию. Напоминают также об ответственности за распространение недостоверной информации.