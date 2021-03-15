Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика15 марта 2021 19:40

Тверской региональный исполнительный комитет "Единой России" возглавил Сергей Аксенов

Он является депутатом городской Думы столицы региона
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Сергей Аксенов. Фото: ТГД

На президиуме Генерального совета партии "Единой России" принято решение назначить руководителем ее Тверского регионального исполнительного комитета Сергея Аксенова.

Напомним, что он трижды избирался депутатом Тверской городской Думы и сейчас занимает там пост председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.

Сергей Аксенов родился в Нелидове, ему 43 года. Имеет высшее образование.

У новоявленного главы тверского комитета партии также есть опыт руководящей работы в различных коммерческих организациях.

В 2006-2008 годах был начальником территориального управления аппарата губернатора Тверской области.

В 2008-м впервые избран избран депутатом Тверской городской Думы. Естественно, является членом фракции партии "Единая Россия".