Тверской региональный исполнительный комитет "Единой России" возглавил Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: ТГД

На президиуме Генерального совета партии "Единой России" принято решение назначить руководителем ее Тверского регионального исполнительного комитета Сергея Аксенова.

Напомним, что он трижды избирался депутатом Тверской городской Думы и сейчас занимает там пост председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.

Сергей Аксенов родился в Нелидове, ему 43 года. Имеет высшее образование.

У новоявленного главы тверского комитета партии также есть опыт руководящей работы в различных коммерческих организациях.

В 2006-2008 годах был начальником территориального управления аппарата губернатора Тверской области.

В 2008-м впервые избран избран депутатом Тверской городской Думы. Естественно, является членом фракции партии "Единая Россия".