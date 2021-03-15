Тверской региональный исполнительный комитет "Единой России" возглавил Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: ТГД
На президиуме Генерального совета партии "Единой России" принято решение назначить руководителем ее Тверского регионального исполнительного комитета Сергея Аксенова.
Напомним, что он трижды избирался депутатом Тверской городской Думы и сейчас занимает там пост председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.
Сергей Аксенов родился в Нелидове, ему 43 года. Имеет высшее образование.
У новоявленного главы тверского комитета партии также есть опыт руководящей работы в различных коммерческих организациях.
В 2006-2008 годах был начальником территориального управления аппарата губернатора Тверской области.
В 2008-м впервые избран избран депутатом Тверской городской Думы. Естественно, является членом фракции партии "Единая Россия".